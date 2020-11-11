محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعاً موسعاً، اليوم، مع مديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة بحضور وكيل الوزارة ووكيل مديرية التربية والتعليم.

بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع العاملين على ما بذلوه من جهد في تجهيز المدارس لانتخابات مجلس النواب ونجاحهم في توفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين والمواطنين قبل وأثناء العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ، أن التعليم هو أساس إصلاح أي دولة، ولابد من وجود وسائل تحفز الطلبة على الانتظام في العملية الدراسية من خلال تنفيذ أنشطة متعددة (ثقافية - فنية - رياضية)، بين المدارس وبعضها، وتنفيذ العديد من الأنشطة كالرحلات المدرسية، وتنظيم لقاءات مع أولياء الأمور للتعرف على احتياجات أبنائهم، وتقديم مقترحات بعودة مجلس الآباء وتفعيل دوره.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بفصول التقوية لمحاربة الدروس الخصوصية ، مؤكداً الاهتمام بالتنشئة الجيدة للأجيال الجديدة من خلال ربط الأنشطة بالتعليم، وغرس روح الوطنية في نفوس الطلبة عن طريق تعليمهم كيفية تحية العلم وتأدية النشيد الوطني.

ثم أشار المحافظ إلى السلبيات التى رصدها أثناء تفقده للمدارس بمركز ومدينة زفتي من اختفاء الأنشطة داخل المدارس، وعدم حضور الطلاب، بالإضافة إلى عدم التزام عدداً من المدرسين بالحضور وذلك بسبب قلة الرقابة عليهم، مشدداً على عدم التهاون مع من يقصر في عمله وسيتم التعامل معه بمنتهى الحسم.

وفي سياق آخر، أشاد المحافظ بالأجهزة الموجودة بالورش الخاصة بمدارس التعليم الفني مؤكداً على ضرورة الاستفادة منها بالصورة المثلى والتي سيكون لها الأثر الأكبر سواء من توفير عائد مادي للمدارس أو تعليم الطلبة حرفة تساعدهم على كسب فرص عمل.

من جانبه، أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أن توصيات هذا الإجتماع سوف تكون أجندة عمل لهم، وسيتم البدء في تنفيذها فوراً من خلال تشكيل فريق متابعة يضم مجموعة من كافة التخصصات لمتابعة كافة المدارس والعمل على حل السلبيات الموجودة في أسرع وقت.