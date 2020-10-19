بجرافيتي محمد صلاح.. جامعة بنها تفتتح صالة الأنشطة الطلابية

افتتح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب بالجامعة، صالة الأنشطة الطلابية بكلية الطب البيطرى يرافقه الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية، والدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور حسام فؤاد عطية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ووليد أحمد الوكيل رئيس جهاز رعاية الشباب وأساتذة من الكلية والعاملين برعاية الشباب.

واستمع نائب رئيس الجامعة لشرح عميد الكلية حول صالة الأنشطة الرياضية والتي بها أماكن مختلفة للممارسة الأنشطة الطلابية مثل الشطرنج والتنس الطاولة وأجهزة الجيم المختلفة ومعرض فنى للرسمات الطلاب وقد قام عمرو هجرس مسؤول اللجنة الفنية برسم العديد من الرسمات مثل اللاعب محمد صلاح وألعاب ورسومات مختلفة على الحائط.

وأشار عميد الكلية إلى أن هذه الصالة تم تجهيزها على أعلى مستوى وأخذ الاحتياطات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، منوها بأن الصالة مخصصة لممارسة النشاط للطلاب من البنين والبنات لجميع الأنشطة المختلفة.

وفي وقت سابق أعلن رئيس جامعة بنها، انطلاق الدراسة بـ16 كلية بالجامعة، منها كلية العلاج الطبيعى والتى تدخل الخدمة لأول مرة بالجامعة، ومنها أيضا شعبة بنات بكلية التربية الرياضية، موضحا أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب بالجامعة هذا العام 114 ألف طالب، منهم 24 ألف طالب مستجد بالصفوف الأولي بكليات الجامعة بزيادة 2000 طالب عن العام الماضى، مؤكدا أنه تم التشديد علي الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، واستخدام الكواشف الحرارية علي بوابات أمن الكليات.

وأكد"السعيد"، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات.