خبير: 165 شركة يونانية تستثمر 3 مليارات دولار في مصر

قال الدكتور أيمن سمير، الخبير بالشئون الدولية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى دولة اليونان، تؤكد عمق العلاقات القوية بين البلدين، التي تعود إلى عام 1833، أي ما يقرب من 200، وفي القرن 19 جاء اليونانيون إلى مصر، وعاشوا في القاهرة والإسكندرية وسط ترحيب كبير من المصريين، ويمتلك المستثمرين اليونانيين 165 شركة في مصر، بإجمالي استثمارات 3 مليارات دولار.

وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "on"، أن الرئيس جمال عبدالناصر لم يأمر بتأميم ممتلكات اليونانيين والقبارصة في مصر، بعد أن رفضوا مغادرة العمل في قناة السويس، عقب تأميمها حبا في مصر، كما كانت اليونان، أول دولة تهنئ مصر بنجاح ثورة 30 يونيو.

وأوضح أن موقف مصر واليونان وقبرص مشترك في قضايا عديدة، أهمها مكافحة الإرهاب ومنتدى شرق المتوسط، لاستغلال الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ليكون بحر سلام ومكان اقتصادي للدول المطلة عليه، بالإضافة إلى الاشتراك في الخطط السياحية، من أجل توفير برامج للسياح البرازيليين والصينيين لزيارة الحضارة الفرعونية والهيلانية في برنامج سياحي مشترك بين الدولتين، كما تتفق الدول الثلاثي في حل الأزمة الليبية القائمة على إيجاد دولة موحدة من خلال دعم مؤسسات الدولة وتفكيك المرتزقة وطرد الإرهابيين منها.

وعقدت أول لقاء مشترك لقمة ثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان في عام 2014، قبل ترسيم الحدود البحرية استعداد للبدء في استغلال المنطقة الاقتصادية لكل دولة مطلة على البحر المتوسط.