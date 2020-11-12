حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يعد برج الميزان من الأبراج الهوائية، ويتميز أصحاب ذلك بالبرج بالذكاء الشديد، والاتزان، ويميل أصحاب برج الميزان إلى العلاقات العاطفية من الأبراج التي تميل للسلام في العلاقات.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على التعامل مع الكثيرين بلياقة وفطنة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتأثيرا في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.