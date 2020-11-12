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حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

لا تعلن خططك ونظم جهودك

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الوطن
12:48 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

تقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

قد تميل اليوم للانعزال قليلا وعليك أن تعتمد على موهبتك في المراوغة لتهرب بحنكة من المستجدات، ولا تعلن خططك ونظم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة، ومن المهم اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.

 

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