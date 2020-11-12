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حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل

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الوطن
12:47 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر داعمان ويمنحانك طاقة عاطفية وسحرا وجاذبية ويدفعانك للتعبير عما بداخلك من مشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

 

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