حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر والمريخ معاكسان وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقة مع أحد الزملاء أو الأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس.. قاوم ميلك للعصبية واعتمد اليوم على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل من يحبك يدعمك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.