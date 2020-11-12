حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

تقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وقد تدفعك الأفلاك للخوض في مغامرة جديدة وشيقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في وضع داعم يساعدك أن تتفهم مشاعر الطرف الآخر وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.