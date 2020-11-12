مصطفى الفقي: جو بايدن من أكثر الساسة الأمريكان الذين زاروا مصر

أكد الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أظهر الشخصية الأمريكية بكل تفاصيلها، وأنه كان يتعامل مع العالم بدرجة من درجات الاحتقار.

وقال "الفقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن كل ما سيفعله الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن، سيكون جيدا بالنسبة لما بناه دونالد ترامب، وسيتواصل مع الشرق الأوسط بشكل أفضل.

وأوضح أن تصريحات "بايدن"، خلال حملته الانتخابية عن اليهود كان فيها مزايدة عن اليهود أنفسهم، حينما قال عن نفسه "لا يجب أن أكون يهوديا لأكون صهيونيا وأنا صهيوني أكثر من اليهود أنفسهم".

وأشار أن "بايدن"، طوال تاريخه السياسي مهتم بالسياسة الخارجية وأنه سيكون رابع رئيس أمريكي يهتم بالشأن الخارجي، لافتًا أنه من الآن حتى 20 يناير ستنشط مراكز الأبحاث لرسم شكل الولايات المتحدة الأمريكية الجديد في عهد بايدن.

وأكد "الفقي" أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن من أكثر الساسة الأمريكان الذين زاروا مصر، مشيرًا أنه زار مصر مرات عديدة.