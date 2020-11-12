إصابة شخصين في انهيار حائط منزل بسوهاج

أصيبت ربة منزل وتلميذ بكسور وكدمات وسحجات في انهيار حائط منزل قديم "غير مأهول بالسكان" بقرية الساحل قبلي دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد ورود بلاغ بحدوث إنهيار جزئي بمنزل بناحية الساحل قبلي دائرة المركز، إنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين إنهيار حائط بمنزل مكون من طابق واحد ومبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 80متر ملك المدعو "مختار.ا.ح" 55 عاما سائق - ويقيم بذات الناحية "غير مأهول بالسكان"

نتج عن ذلك إصابة نجلي شقيقيه كلاً من "هويدا.ع.ا" 28 عاما ربة منزل بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "عبد الله.ا.م" 15 عاما طالب مصابا كسر بالكتف الأيسر ويقيمان بذات الناحية - تصادف تواجدهما بالمكان -، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

بسؤال مالك المنزل علل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لإتخاذ اللازم.

يذكر ان سوهاج شهدت بداية الشهر الجاري انهيار منزل بدائرة حي غرب سوهاج، اسفر الحادث عن مصرع 3 اشخاص واصابة 5 آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالواقعة، وانتقلت قيادات الأمن بالمحافظة وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتم فرض طوق أمني حول المنزل، وإخلاء المباني المجاورة خوفًا على حياة السكان.

وتبين من الفحص وعمليات رفع الأنقاض، مصرع كل من مريم صفوت مهني، 18 عامًا، ومايكل صفوت مهني، 39 عامًا، وفيفي هارون بنيامين، 45 عامًا، كما أصيب كل من بسملة محمد، 14 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وسعاد حسني حمادة، 33 عامًا باشتباه كسر بالقدمين والذراع، وصفوت مهني عاذر، 64 عامًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، وعمر أحمد همام، 10 سنوات، بكسر بالفخذ الايمن، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد إبراهيم دسوقي، 32 عامًا باشتباه كسر بالساق اليمنى.