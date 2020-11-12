3 مرشحين يقدمون طعونا على نتائج انتخابات النواب بكفر الشيخ

قدم 3 مرشحين في الدائرة الرابعة بكفر الشيخ والتي تضم مراكز” "دسوق، فوه ومطوبس"، بطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتي انتهت يوم الأحد الماضي، وذلك إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على نتيجة فرز أصوات الناخبين، ومخالفات جرى رصدها على حد ماجاء في طعونهم.

وقدم المرشحان أحمد السيد عبدالقادر، وأحمد فاروق سيف، بالدائرة الرابعة في كفر الشيخ، طعونا على عملية فرز الأصوات، زاعمين وجود مخالفات في عملية فرز الأصوات في اللجان الانتخابية الفرعية بالدائرة، ما أدى إلى تغيير مواقع ترشحهما في خوضهما جولة الإعادة، مطالبين بإعادة الفرز مرة آخرى.

كما قدمت المرشحة نيرة محمود الجيار، بطعن للهيئة الوطنية للانتخابات، على إجراء الانتخابات نفسها، وسير العملية الانتخابية، لرصدها مخالفات أمام اللجان أثناء عملية التصويت، من خلال توجيه الناخبين بمنحهم مبالغ مالية، وشنط سلع غذائية، من أجل التصويت لصالح مرشحين بعينهم.

وتبين من طعن "الجيار"، استنادها على مقاطع فيديو، ترصد ما يحتويه طعنها بتلك المخالفات، والتي أدت في النهاية إلى تفويت الفرصة على بعض المرشحين، لإدلاء الناخبين بأصوات لصالحهم، بسبب توجيههم للإدلاء بصوتهم لصالح المرشحين أصحاب المال السياسي، بحسب الطعن.

من جانبها رفضت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، 14 طعنا جرى تقديمهم للجنة على نتيجة فرز الأصوات.

وأعلن رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية رئيس لجنة متابعة سير انتخابات مجلس النواب في المحافظة، المستشار أسامة السيد شعت، رفض جميع الطعون على فرز الأصوات في اللجان الانتخابية، التي تقدم بها مرشحون في عدد من الدوائر الانتخابية.

وأوضح شعث، في تصريحات له، أن 14 مرشحًا في 3 دوائر انتخابية بالمحافظة، تقدموا بالطعون على نتيجة فرز الأصوات التي أجريت في اللجان، بواقع طعنًا واحدًا لكل مرشح.

وقال شعت، إن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الأولى كفرالشيخ وقلين تلقت 9 طعون، بينما تلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس 3 طعون، واللجنة المشرفة على انتخابات الدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس طعنين اثنين فقط.

وأضاف أن جميع الطعون التي جرى تقديمها لرؤساء اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدوائر الثلاث المذكورة جرى النظر فيها خلال 24 ساعة من يوم تقديمها، وقوبلت جميعها بالرفض، واعتماد النتائج المعلنة في الداخل بانتخابات الجولة الأولى من قبل كل لجنة في الدوائر الثلاث المذكورة.

وأعلن عدد من المرشحين الخاسرين تقديمهم طعون في نتائج بعض اللجان عقب فرز الأصوات، وذلك من خلال منشورات لهم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات كفر الشيخ، قد أعلنت النتائج الأولية للدوائر الـ4 والتي سيجرى الإعادة بها جميعاً، حيث يخوض 6 مرشحين في دائرة كفر اشليخ وقلين بينهم النائب الحالي، احمد طنطاوي، كما يخوض 4 مرشحين جولة الإعادة بدائرة سيدي سالم والرياض، بينهم رئيس شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، بينما يخوض 4 مرشحين بدائرة الحامول، بيلا وبلطيم، الإعادة بينهم مرشحا حزب مستقبل وطن، كما يخوض 6 مرشحين الإعادة بدائرة دسوق، مطوبس وفوه، بينهم محمد عبد العليم داوود ويوسف البدري.