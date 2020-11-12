مصادر: أسعار وحدات الطرح الأخير للإسكان تصل لـ7 آلاف جنيه للمتر

قالت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنّ أسعار وحدات الطرح الأخير بـ5 مدن جديدة ستبدأ بـ5000 جنيه للمتر الواحد، وتصل إلى 7 آلاف حسب موقع كل مدينة.

وأوضحت المصادر أنّ الوحدات السكنية المتاحة والبالغ عددها 1011 وحدة سكنية، تقع ضمن حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدن "العبور والعاشر من رمضان، والتجمع الخامس، والسادس من أكتوبر"، وهذا بخلاف الوحدات السكنية المتاحة بمدينة رشيد الجديدة، مؤكدة أنّ الهيئة أعدت نحو 9 خطوات لحجز الوحدات، كما يلي:

1. كل من يرغب في الحجز، يدخل على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان دون كلمة مرور، لاستعراض كراسة الشروط وطبعتها حسب رغبته وذلك بداية من 22 من نوفمبر الحالي، لمعرفة التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز.

2. ينشئ المتقدم للحجز حسابا جديدا بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومي ورقم التليفون المحمول.

3. يتم إرسال رسالة (sms) بكلمة المرور، تُستخدم في تسجيل البيانات الأساسية، ثم تسجيل البيانات الأساسية مثل: اسم العميل وعنوانه، ورقمه القومي، والإيميل الخاص به لسرعة التواصل، والتليفون، اسم الزوجة "للمتزوجين فقط" ورقمها القومي، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي للزوج والزوجة، وجه وظهر في ورقة واحدة، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على دخول مستخدم حالي، لتسجيل الرقم القومي، وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح، أرغب في التقدم، ثم استخراج رقم الاستمارة، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد الانتهاء من مراجعة البيانات يضغط العميل على (تأكيد) ليظهر رقم اﻻستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

أسلوب السداد

4. يحوّل العميل مبلغا وقدره 50 ألف جنيه مصرى، مقدم الحجز، إضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، بإحدى الطرق التالية:

التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق ACH، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان حال وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلي)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية "اسم المتقدم للحجز رباعي، ورقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 24 ساعة من تحويل العميل مبلغ جدية الحجز.

المراجعة الداخلية بالبنك

5. يدخل العميل على الموقع مرة أخرى بالرقم القومي وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، والتخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني (online).

نظام سداد باقى قيمة الوحدة :

6. حالة حجز الوحدة، يُستكمل سداد 25% إضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكتروني، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

7. يتم سداد الـ(75%) دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات دون فوائد، ويمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح إضافة الى (2% + 0.5%) مصاريف تحصيل.

8. يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

شروط الحجز والإشتراطات العامة

9. يشترط في المتقدم للحجز، أن يكون شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، وألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر" ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وحال مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز أو التخصيص، وتعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نصٌ فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لايتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، والوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وحال مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وجرى تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنّه اطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها، وأنّ تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز هو بمثابة الموافقة النهائية على هذه الشروط، بجانب أنّه ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للقواعد المعمول بها بالهيئة، والقوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، والقرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن.

طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"برشيد الجديدة

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أنّ وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتولى طرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة وهي مدن "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة"، مشيرا إلى أنّه سيتم طرح 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات "أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور، وكذا طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).

وتوقعت المصادر، أن ينتهي حجز الوحدات بالمدن الـ5 في أقل من 20 دقيقة، نظرا لقيمة الوحدات السكنية وأماكن طرحها، حيث تتميز بشكل جمالي وموقع متميز للغاية.

الجزار: الحجز Online.. والمقدم 50 ألف جنيه

كان وزير الإسكان، أوضح أنّ التخصيص سيتم بنظام أسبقية الحجز Online، على أن يسدد العميل مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"، مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مشيرا إلى أنّ شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com، وموقع الهيئة www.newcities.gov.eg، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 من نوفمبر الحالي.