خطوة بخطوة.. كيفية استخراج رخصة سيارة جديدة أو مستعملة؟

استخراج رخصة سيارة من الأمور التي يشعر تجاها الكثيرون بالقلق، بسبب الإجراءات التي يتطلبها إنجازها، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي خطوات استخراج رخصة السيارة من مكاتب المرور والفرق بين أنواع الرخص.

استخراج رخصة من مكتب المرور

يجب التوجه إلى مكتب المرور التابع له محل سكنك، وإحضار المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة لاستخراج رخصة السيارة، وهي:

بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

عقد ملكية السيارة، أو توكيل بالبيع والشراء، إيصال الإفراج الجمركي، وإذا كانت السيارة يتم ترخيصها فيجب الذهاب قبل مرور شهر من شرائها لاستخراج الرخصة.

في حالة كانت السيارة مستعملة فيجب استخراج شهادة بيان المخالفات، أما الجديدة فلا تطلب.

الفحص الفني للسيارة

بعد الانتهاء من المستندات وتقديمها، سيتم عمل الفحص الفني للسيارة للتأكد من سلامتها، وكفاءة المحرك.

تسديد رسوم التأمين الإجباري، وتكون أفرع الشركات موجودة داخل مبنى إدارة المرور، ويتم تسديدها سنويًا أو كل 3 سنوات، وهي تشمل تأمين ضد الحوادث البسيطة.

الفحص البيئي

لا تتوجد تلك الخطوة في جميع المحافظات، لكن تطلب بعض إدارات المرور فحص نسبة التلوث في السيارة البنزين والسولار.

أدوات السلامة في المرور

من المهم وجود أدوات السلامة داخل السيارة، وهي عبارة عن طفاية الحريق، شنطة الإسعافات الأولية، المثلث.

وبعد دفع الرسوم والضرائب المقررة، وسحب استمارة الفحص الفني للسيارة وتوقيعها من المهندس المختص، ورئيس قسم المرور.

الذهاب إلى الموظف المختص للبدء في إجراءات التسجيل على الكمبيوتر، وسيتم استخراج خطاب إلى قسم اللوحات المعدنية لاختيار واحدة.

بعد استلام اللوحة الجديدة، يتم تسليمها إلى الفني المختص الذي يستلمها لتركيبها بطريقة خاصة، حين إصدار الرخصة الجديدة، مع ضرورة التنبيه على التأكد من صحة البيانات المذكورة بالرخصة قبل المغادرة.

أنواع رخصة السيارة

هناك 4 أنواع من رخص السيارات، حسب نوعها، كما يلي:

سيارة ملاكي، وتكون الرخصة درجة أولى.

ميكروباص، وتكون الرخصة درجة ثانية "مهنية".

السيارات النقل، "ثمن، الربع، النصف" درجة ثالثة.

المقطورة، درجة رابعة.