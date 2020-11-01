رمضان يشترى سيارة جديدة بدبي.. وشقيقه: مبروك يا غالي السيارة رقم 17

اشترى الفنان محمد رمضان أمس السبت، سيارة جديدة، وذلك أثناء تواجده بمدينة دبي بدولة الإمارات، وحرص شقيقه الأكبر محمود ومدير أعماله أن يهنئاه بالسيارة الجديدة.

وقام محمود رمضان بنشر فيديو لشقيقه محمد أثناء قيادته للسيارة الجديدة عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها: "مبروك أخويا الغالي السيارة رقم 17".

وأكد محمود رمضان لـ"الوطن"، أن هذه السيارة تنتمي لماركة "رولز رويس"، مشيرا إلى أنها أعلى فئة في هذه الماركة، وأن ثمنها يعد الأغلى ما بين السيارات التي تنتمي لهذه الماركة.

يذكر أن الفنان محمد رمضان بمجرد أن يعود من دبي سيبدأ على الفور إستكمال تحضيرات مسلسله الجديد، الذي يحمل عنوان "موسى"، والمقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والذي يتعاون خلاله مع المؤلف ناصر عبدالرحمن، ويخرجه محمد سلامة، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة سمية الخشاب.

حيث يواصل "رمضان"، لفت الأنظار إليه، خلال رحلته الحالية في دولة الإمارات، بعدما تداول مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، يظهر خلاله وهو يُطعم دب بيده.

وشهد الفيديو، تفاعلا كبيرًا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تخطى حاجز الـ30 ألف، في فيديو قصير بلغ 13 ثانية فقط.

وطرح "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وظهر في مقطع الفيديو بصحبة عائلته، وهو يمارس التمارين الرياضية على أغنية "نمبر وان" داخل طائرة خاصة، معلقًا: "إلى دبي لتصوير كليب يا حبيبي"، الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات عبر "اليوتيوب".

كما كشف رمضان خلال فيديو عن الـ"كوبليه" المحذوف من أغنية "نمبر وان"، معلقًا عليه: "الكوبليه المحذوف من نمبر وان".

وتقول كلمات الكوبليه: "الساحة ولعت لما أنا ظهرت.. ردمت علي الكل وعبرت.. طلعت عالقمة وربعت.. عملت الباسورد وشفرت.. العب العب العب ولع.. لما شافني راح جري فلسع .. أتحدى أي حد سمع كرباج.. كلامي نازل يلسع".