هشام توفيق: تدشين خطوط ملاحية جديدة إلى شرق وغرب أفريقيا وجنوب أوروبا

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة الوطنية للملاحة التابعة للقطاع تمتلك 13 مركبًا، منها 12 "صب" وحاوية.

وأضاف "توفيق"، خلال حوار خاص مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN": "هذه الشركة شهدت توسعًا كبيرًا، واشترت 6 سفنًا جديدة بتمويل كله مصرفي وذلك في قمة رواج السوق والحركة التجارية في عام 2007، وبعدها بنحو 8 أشهر حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية وتكبدت الشركة خسائر كبيرة".

وتابع: "استطعنا التوصل إلى تسوية مع البنك الأهلي، ومازالت مديونة، وغيرنا في مجلس الإدارة ومطلوب منه دراسة حول النقل البحري وكيفية خوض التحديات".

وحول آليات إدارة هذا القطاع، قال: "قصة إننا نجيب 30 أو 40 سفينة الدنيا مش كده، هتتهرس هتتهرس، والعالم به 6 خطوط ملاحية كبيرة تحتوي على مئات من السفن المتكاملة التي تغطي العالم، وكلما كان لنا السيطرة بشكل أكبر على البضاعة المنقولة كلما ثقل وزن الملاحة البحرية المصرية".

وأشار، إلى أن هناك 3 خطوط ملاحية ستعمل الدولة المصرية على تشغيلها، الأول إلى شرق أفريقيا، والثاني إلى غرب القارة، والثالث إلى جنوب أوروبا، وذلك في إطار تطوير الأسطول البحري من خلال الشركة الوطنية للملاحة.

ولفت إلى أن الرحلة المباشرة من ميناء السخنة إلى كينيا تستغرق 12 يومًا تقريبًا، وهي كلها خطوط غير منتظمة ولذلك فإنها تستغرق 29 يومًا، وهو ما سيغيره الخط الملاحي إلى شرق أفريقيا إذ سيحدث التكامل بين الشركات المصرية ونظيرتها في شرق أفريقيا وغرب أفريقيا أيضًا.