هشام توفيق: الوزارة تمتلك 29 فندقا.. ومناقصة الصوت والضوء ديسمبر المقبل

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تمتلك الشركة القابضة للسياحة التي تمتلك 29 فندق وشركة مصر للسياحة، موضحًا أن أوضاع السياحة لازالت تحتاج إلى أن تتعافى أكثر بعد أن كانت شبه مغلقة في إبريل ومايو الماضي وارتفعت نسبة الإشغال لتصل إلى 30% فقط وهذا رقم صغير لأنها سابقا كانت تصل إلى نسبة تتراوح بين 85% إلى 90%.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن هناك 14 مليون طن صلب يحتاجها السوق المصري، لكن شركة الدلتا للصلب تنتج 100 ألف طن فقط متابعا أن مصر لديها أقدم مصنع في مصر الذي تأسس في 1946 وتم التعديل عليها لاستخدام التكنولوجيا ليكون قادر على إنتاج نصف مليون طن حديد بداية من العام المقبل بدلا من 46 ألف طن حاليا وسط تطلعات بإنتاج ملايين الأطنان في المستقبل.

وألمح وزير قطاع الأعمال أن مناقصة استخدام الصوت والضوء في الهرم كانت متوقفة وعندما تولى الوزارة سّرع بالأمر لاستغلال الهرم باعتباره أهم منطقة من المناطق الخمسة في مصر التي تستخدم الضوء وسيتم الإعلان في أواخر ديسمبر المقبل عن الشركة التي وقع عليها الاختيار من بين 4 شركات ليكون الموقع جاهز خلال 16 شهر للعمل بعد التجديد الكامل الشامل.