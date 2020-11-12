خاسر بانتخابات "النواب" بأسيوط ينظم مؤتمرا لدعم مرشحي مستقبل وطن

نظم حسين خلف الجعفري، المرشح السابق الخاسر بالجولة الأولى في انتخابات مجلس النواب، المنضم لحزب مستقبل وطن مؤخرا، مؤتمرا جماهيريا أمام منزله بقرية النخيلة في أبوتيج بمحافظة أسيوط، لدعم مرشحى الحزب عن الدائرة في جوله الإعادة، وهم: الحسيني عيسى جلال، والعقيد علاء خيرالله، المرشح المستقل المتحالف مع الحزب، لتقديم الدعم لهم.

وحضر المؤتمر النائب المهندس ياسر عمر، أمين الحزب بالمحافظة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس مجدى سليم، عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، والحسيني عيسى جلال، المرشح عن حزب مستقبل وطن، وعمران أبو عقرب، أمين مساعد التنظيم بالمحافظة، وقيادات الحزب بأبوتيج وصدفا، ولفيف من عائلات وأبناء قريه النخيلة، وأعضاء امانات حزب مستقبل وطن بصدفا والغنايم وأبوتيج.

وشدد المهندس ياسر عمر، على أهمية دعم مرشحي الحزب، لما يمثله الأخير من دعم للدولة المصرية، مؤكدا تقديم كل الدعم لنجاح مرشح الحزب الحسيني عيسى جلال، والعقيد علاء خيرالله، المرشح المستقل المتحالف مع الحزب.

وشكر النائب المهندس مجدي سليم الحضور على دعمهم للحزب، وله في الانتخابات السابقة، طالبا منهم النزول بكثافه لدعم مرشح الحزب، والآخر المستقل المتحالف معه، لتحقيق الفوز في دائرة أبوتيج وصدفا والغنايم.

وتقدم النائب أحمد الشناوي بالشكر لكل عائلات وأبناء النخيلة، لدعمهم له في انتخابات الجولة الأولى، ووعد بأن يكون صوتهم، ومعبرا عن آمالهم وطموحاتهم تحت قبه البرلمان المصري، مشيرا إلى أن القرية لها سياسي كبير لما تملكه من شخصيات محترمة وعريقه في العمل "السياسي، والعام".

وفي كلمته أمام الحضور، قدم المرشح الحسيني عيسى جلال، الشكر إلى حسين خلف الجعفري، ولكل أبناء النخيلة على حسن الاستقبال والدعم، مؤكدا أنه يتطلع أن يكون نائبا يعبر عن تطلعات الشباب وأفكارهم، وسوف يتبنى فكرة "كن أنت النائب"، من خلال عمل مجموعه شباب في كل قرية، تنقل مشاكل المواطنين واقتراحاتهم.

ووجه "جلال" الشكر لكل من دعمه في الجولة الأولى، مؤكدا أن أصوات الناخبين مسؤولية وأمانه في عنق النائب، مشددا على أهمية دعم الحزب، ومرشحه، والآخر المستقل المتحالف معه، في مرحله الإعادة، وأن النجاح في الانتخابات "هو نجاح للحزب وليس للأشخاص لما يمثله من دعم للدولة المصرية".