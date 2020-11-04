خير الله يتحالفه مع "مستقبل وطن" في جولة الإعادة بأسيوط

أعلن العقيد علاء خيرالله، المرشح المستقل الذي يخوض جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب على المقعد الفردي بالدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط، تحالفه مع "الحسيني عيسى جلال"، مرشح حزب "مستقبل وطن"، وذلك بعد خروج المرشح الآخر للحزب من السباق في الجولة الأولى.

ووجه "خير الله" رسالة إلى الناخبين في الدائرة التي تضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيها: "أهلي وأحبائي.. لقد استقبلتُ منكم على مدار الأيام الماضية، رسائل من التأييد والمحبة، امتزجت فيها مشاعركم الصادقة، بتلك التعبيرات الطيبة التي أسرت فؤادي، وتملكت من تفكيري، تجاه خطوات مستقبلية كنت أشرع في اتخاذها، دون التخلي عنكم، أو التوقف عن خدمة أهل دائرتي الكرام، الذين أحاطوني بمزيد من الحب الصادق، والمشاعر الطيبة، فكانوا حقيقةً خيرَ سندٍ وأفضل مُعين لي".

وتابع بقوله: "وكما وعدتكم بالمصداقية في القول والفعل، ولما كانت الآراء والمقترحات التي جاءتني بخصوص الخطوات القادمة متباينة، فلذلك استخرت الله عز وجل وعزمت على التحالف مع أ. الحسيني عيسى جلال، محتفظاً بصفتي الانتخابية مستقل"، مؤكداً عدم انضمامه إلى أي حزب سياسي، "متمسكاً بالانتماء اليكم أنتم فقط، وأتأمل منكم الدعم والمساندة، وليعلم الجميع أن علاء خير الله بشخصيته المعروفة للجميع، والتي اعطيتوها كل الحب والتقدير كما هي دون تغيير".

من جانب آخر، عبر أهالي الدائرة عن ترحيبهم بهذا "التحالف"، وواصفه البعض بأنه "أحلى تحالف"، خاصةً وأن المرشح الذي يمثل الحزب في انتخابات الدائرة، "الحسينى جلال"، شخصية تحظى باحترام وحب مركزي صدفا والغنايم.