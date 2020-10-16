"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحيه بأسيوط

نظّم حزب مستقبل وطن بأسيوط مساء أمس مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة ديروط، لدعم مرشحي الحزب بالدائرة الثانية "منفلوط والقوصية وديروط"، وشرح البرامج الانتخابية الخاصة بالمرشحين والوقوف على الإجراءات التنظيمية أمانة مركز ديروط لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب والمهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظه ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية.

حضر المؤتمر اللواء يحيي كدواني والدكتورة مريم القمص والدكتورة نجلاء العسيلي مرشحي القائمة، والنائب محمد عيد عبد الجواد عضو مجلس النواب مرشح الحزب بالقائمة الوطنية، واللواء يونس الجاحر عضو مجلس النواب ومرشح الحزب فردي، والنائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب ومرشح الحزب فردي، والدكتور حسام الدين حلمي ماضي مرشح الحزب فردي وحماده زهير مرشح الحزب فردي، والمهندس محمود النمر امين الحزب بديروط والأستاذ حامد الببلاوي أمين التنظيم بمركز ديروط وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئه مكتب الحزب وأعضاء اللجان النوعية ديروط والوحدات الحزبية، ولفيف من أهالي ديروط والشخصيات العامة.

واستعرض مرشحي الحزب لمجلس النواب برامجهم الانتخابية، مؤكدين على أهمية دور عضو مجلس النواب الرقابي والتشريعي وضرورة تكاتف الجميع لإخراج الانتخابات بصورة تليق بشعبية الحزب، وظهور أمانة "مستقبل وطن"، بمركز ديروط بالمظهر المشرف والقوي في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفعالة بالانتخابات.