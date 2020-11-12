بينهن النائبة غادة صقر.. مرشحات دمياط بـ"النواب" خارج السباق

شهدت انتخابات مجلس النواب في محافظة دمياط، خروج المرشحات الـ10 من السباق، بعد خسارتهن جميعا، بينهن الدكتورة غادة صقر، النائبة البرلمانية، وحصلن على أقل الأصوات في كلا الدائرتين دمياط و كفر سعد.

ويخوض 8 مرشحين جولة الإعادة، جميعهم رجال من أصل 88 مرشحا ومرشحة، خاضوا انتخابات مجلس النواب.

ومن بينهم المرشحات الخاسرات، الدكتورة غادة صقر؛ إذ حصدت 2180 صوتا، وهي النائبة عن الدائرة الأولى دورة 2015، وروحية عبد الباسط، أستاذة الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة دمياط، 2148 صوتا، ونادية محمود التابعي أبو مهدي، ممرضة، 1689 صوتا، وعبير علي عبدالفتاح عيسي، 1706 أصوات، وصابرين الحادق، 1310 صوتا، وفايزة أحمد عبدالمنعم، 1330 صوتا، وفاتن جلال السعيد الشابوري، محاسبة، 990 صوتا، ومها محمد رمضان المهدي، ممرضة، 909 أصوات، وجميعهن مرشحات عن الدائرة الأولى.

وعن الدائرة الثانية خرجت فاطمة سامي توكل، من سباق الانتخابات بعد حصولها على 6919 صوتا، فيما حصدت أمينة السيد زيادة 5733 صوتا.

وخاض 12 مرشحا حزبيا، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية، إذ تنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين، ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، و مجدي البساطي وسمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما "الوفد" بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بكلا من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ 88 مرشحا الذين خاضوا الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة.