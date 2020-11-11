96051 طنا.. رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 9 سفن.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12357 طنا، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 998 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفاكهة يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية وسنغافورة وأمريكا وهولندا وألمانيا وسلوفينيا والصين وإنجلترا وبنجلاديش وفرنسا واليونان ومالطا وباكستان .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 790 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2185 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 96051 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28082 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2667 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3900 شاحنة منها 706 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35540 من البضائع العامة.