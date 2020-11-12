بريد الوطن.. "تعليم دمياط" وهدم مدرسة الجلاء

بقرار من مدير تعليم دمياط السابق ومجلس أمناء التعليم بالمحافظة، تم هدم مدرسة الجلاء الابتدائية بدمياط، التى تأسست عام 1942 ورقمها التعريفى 1102889 وفى أشهر ميادين دمياط، وفى منطقة المدارس بدمياط، بعد تسليمها لورثة صاحب الأرض بعد عقود طويلة من العمل، مقابل تسليم قطعة أرض أخرى لإقامة مدرسة عليها وأعطوا لها اسم «مالك» ولكن أين مكانها؟ والمثير للدهشة أن محافظ دمياط السابق د. إسماعيل طه لم يعلم بقرار الهدم، وتم التنفيذ فى زمن د. منال ميخائيل، وتجاهلوا أن مدينة دمياط تعانى من ندرة الأبنية التعليمية، وينتشر بها تعليم الفترة الثانية، والمضحك هدم المدرسة التى تقدر قيمة أرضها بأكثر من 150 مليون جنيه وأمامها كمثال عقار منزلى تهدَّم مساحته نحو 100 متر قامت مدرسة الراهبات بدمياط بشرائه بـ30 مليون جنيه، ومدرسة الجلاء بدمياط كانت محببة لنفسى لوجود مقر لجنتى الانتخابية داخلها ونقلت لمدرسة الشرباصى ونظرت لهدم مبانيها بألف سؤال وسؤال، والتساؤل: لصالح مَن هدمها وتسليم أرضها لورثة؟ وما قيمة المبانى التعليمية التى هدمت بالمدرسة وتقدر بالملايين من الجنيهات وإهدار المال العام، أليس له حساب؟ وهل يعقل هدم مدرسة بذات الحجم والموقع؟ ولصالح مَن؟ ومَن تسلمها؟ ومَن هدمها؟ والتساؤلات عديدة ومريرة فى آن واحد، فما رأى وزير التعليم؟

يحيى السيد النجار

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com