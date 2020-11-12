لجان من الطب البيطري في دمياط لتقييم الحالة الوبائية والتوعية

قامت لجنة مشكلة من الطب البيطري بمحافظة دمياط برئاسة الدكتورة هبة الحديدي، والدكتورة دينا صبح، لعمل تقصي لتقييم الحالة الوبائية ورفع إحداثيات بترعة الملجأ وعزبة أبوداوود التابعيين لوحدة كفرسعد.

كما تم عمل لجنة إرشاد عن التوعية بفائدة التربية المنزلية، بالأخذ في الاعتبار المعايير الصحية والوقائية وتوجيههم للجوء للوحدة البيطرية ومركز الدواجن للاستفادة من الخدمات المقدمة منهم.

كما قامت اللجنة بالمرور على وحدة ميت أبوغالب، ورفع الإحداثيات وعمل تقصي بمحطة السوالم.

وفي وقت سابق ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آليات إنشاء مجزر صحي متكامل وحجر بيطري للمواشي الحية، وذلك خلال الاجتماع المنعقد مع الدكتور زغلول خضر نائب مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، وممثلي من المركز الاستشاري المنفذ للمشروع.

وصرحت المحافظ أنه تم توفير قطعة أرض بمنطقة "شطا" على مساحة 12 فدانا و8 أسهم لإقامة المشروع، مؤكدة تميز الموقع لقربه من مينائي دمياط وبورسعيد المستوردين للمواشي الحية من أوروبا والأمريكتين، إضافة إلى تحقيقه الاشتراطات البيطرية والوقائية خارج الكتلة السكنية ما يحد من التلوث ونقل الأمراض، لافتة إلى أن استراتيجية المشروع تحقق عددا من الأهداف أهمها إلغاء اللجان إلى بلد المنشأ ما يؤدى إلى انخفاص أسعار اللحوم للمستهلك، وتجنب إلحاق الضرر بالمربيين المحليين عن طريق منع تهريب الحيوانات المستوردة إلى داخل البلاد، فضلا عن فتح الأسواق من كل دول العالم ما ينعكس على القدرة التنافسية والذي يصب في مصلحة المواطن.

وذكرت محافظ دمياط أنه تم خلال الاجتماع استعراض شامل لمكونات المشروع، والذي يتضمن محجر صحى على مساحة 22000 م2 ومجزر نصف آلي على مساحة 1000 م2 ومنطقة انتظار واستقبال جزارين ومواشي، ومبنى إداري، ومنطقة استثمارية، وتصنيع وثلاجات ومخازن عامة، فضلا عن منافذ للبيع ومصنع تدوير مخلفات المجازر "كوكر" ومحطة رفع ومعالجة، كما تم عرض التصميمات الخاصة به تمهيدا للبدء في تنفيذ المشروع، مشيرة إلى أنه سيحقق طفرة غير مسبوقة وعائدا كبيرا للمحافظة حيث يتم إعادة تدوير جميع نواتج ذبح الماشية، والتي تستخدم في العديد من الصناعات، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة تتعدد بين أطباء بيطريين وجزارين وعمالة خدمة وإداريين وأفراد أمن.