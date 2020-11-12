تجديد التعاون بين جامعة أسيوط و"مصر للسياحة" للعام الخامس على التوالي

استقبل الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أماني الترجمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، خلال زيارتها للجامعة، لتوقيع تجديد العقد المبرم بين الجانبين، للعام الخامس على التوالي، بحضور وفد من الشركة يضم مها الششتاوي، رئيس قطاع الفرع، ومؤمن العمدة، مدير فرع أسيوط، وسحر جمال، مدير فرع المكتب بالجامعة.

وأشار الجمال إلى أن تجديد العقد يأتي استكمالا للشراكة المبرمة بين الجانبين، بداية من عام 2016، والهادفة إلى التيسير على أعضاء هيئة التدريس والعاملين في إنجاز الأعمال والمهام الموكلة إليهم داخل الجمهورية وخارجها، وكذلك أداء المهام العلمية والقيام بالبعثات والمنح والاشتراك في المؤتمرات العلمية، كما يتطلب السفر الجوي، ويستلزم تخصيص مقر داخل الحرم الجامعي كفرع للشركة، لتسهيل إجراءات الاستعلام والحجز لأسرة الجامعة من المنتسبين إليها.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاتفاقية نصت على حجز وإصدار شركة مصر للسياحة، التذاكر المطلوبة للجامعة على خطوط مصر للطيران، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2014، وكذلك جواز إسناد تنفيذ رحلات السياحة الداخلية والخارجية وحجز الفنادق والأتوبيسات، ورحلات العمرة والحج، وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع تقديم شركة مصر للسياحة، وتخفيض وقدره 10% من أساس سعر كل تذكرة يتم إصدارها، وكذلك جميع الخدمات السياحية المقدمة من الشركة، من شأنه الإسهام في إثراء الحركة العلمية.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على هامش الزيارة، وفد الشركة، مؤكدا حرص إدارة الجامعة، تحت قيادة الدكتور طارق الجمال، على توسيع أوجه الشراكة مع الهيئات والمؤسسات المختلفة كافة، التي تقدم خدمات متنوعة للجامعة ومنتسبيها.

ولفت "المنشاوي" إلى أن شركة مصر للسياحة تعد واحدة من تلك المؤسسات التي نجحت عبر السنوات السابقة في اكتساب ثقة إدارة الجامعة في المجال السياحي، موجها شكره لأعضاء الوفد لجهودهم في تيسير الخدمات السياحية لأسرة الجامعة، خاصة السياحة العلمية، المتضمنة انتقال كوادر وأبناء الجامعة إلى الجامعات الأخرى على المستويين الدولي والعالمي للمشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية بما يسهم في تعزيز الحركة العلمية بالجامعة.