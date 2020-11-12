إسهامات "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية: مشروعات وفرص عمل

ارتكزت مبادرة مراكب النجاة التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على جهود توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة التي تضمن الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما تعاونت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي خصصت 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية، ويرصد التقرير التالي إسهامات مبادرة مراكب النجاة في القري والمحافظات للحد من الهجرة غير الشرعية:

- أسهم في فتح باب التعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

- شارك في إطلاق مشروعات بقيمة تخطت 55 مليون جنيه.

- قدمت مبادرة "عايشين بخيرها" لتدريب السيدات بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشركات، ما ساهم في توفير نحو 17 ألف فرصة عمل.

- توفير التمويل اللازم، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجهات الداعمة لتطوير عدد من الأماكن المصدرة للهجرة غير الشرعية مثل تطوير ساحل رشيد وميناء الصيد في إدكو

- تفعيل معمل اللغات بمركز التأهيل المهني بحوش عيسى، وتخريج أول دفعة من دارسي اللغة الإنجليزية، والتخطيط لدفعة جديدة من دارسي اللغة الفرنسية

- توفير نحو 250 فرصة عمل ضمن مبادرة "نورت بلدك"، للمصريين العائدين بالخارج جرّاء وباء كورونا المستجد.

- توفير الدعم بالتعاون مع المؤسسات المختلفة في مراكز سمالوط وملوي ودير مواس، بتكلفة بلغت نحو 41 مليون جنيه.

- تنفيذ عدد من المحاور لتحقيق النتائج المثلى من المبادرة؛ حيث حرصت المحافظة على توعية الفئات المستهدفة بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمشاركة المجلس القومي للمرأة ومديريات الشباب والرياضة والتضامن والثقافة وجهاز تنمية المشروعات وغيرها.

- توفير التدريب والتأهيل لقطاع كبير من الشباب، وتشجيع القرى المنتجة في المحافظة، وتمويل عدد من المشروعات الصغيرة.

- عقد لقاءات مباشرة مع الشباب بمراكز الشباب وإطلاعهم على جهود الدولة للتنمية في المشروعات القومية، بمشاركة الجهات الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب بكل شفافية، بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، فضلًا عن الاستثمار في القطاع السياحي بالمحافظة، وتعريف الجمهور بالفرص في المحافظة وجهود التنمية في إطار مبادرة "اعرف بلدك".

- جرى إطلاق المنطقة اللوجيستية، بالتعاون مع المهندس أشرف دوس بمرحلتيها الأولى والثانية، ما أسهم في توفير عدد من فرص العمل للشباب، وكذلك العائدين من الخارج ضمن مبادرة "نورت بلدك"، بالإضافة إلى توفير نحو 1000 فرصة عمل

- جرى استهداف نحو 250 ألف شخص بالتوعية بالتعاون مع عدد من الجهات، بالإضافة إلى تطوير قرية تطون "احد معاقل الهجرة غير الشرعية"، بالتعاون مع جهاز تمنية المشروعات، وتطوير عدد من المدارس ودعم المشروعات الصغيرة.

- توفير نحو 2000 فرصة عمل خلال مبادرة "شغلك في قريتك"، بالتعاون مع التنمية المحلية.

- تنفيذ أول تدريب بمحافظات: "المنيا، سوهاج، بني سويف، أسيوط"، باعتبارها من أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية، على أن تشمل المرحلة الثانية المحافظات من سوهاج حتى أسوان، حيث يتضمن التدريب والتوعيىة فئات مختلفة من السيدات والشباب، بالإضافة إلى مشروعات محو الأمية ورفع الوعي لدى المزارعين بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.