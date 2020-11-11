وزارة الهجرة تدعو أطفال مصر بالإمارات للانضمام إلى معسكر اتكلم مصري

دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أبناء المصريين في دولة الإمارات الشقيقة بالانضمام إلى معسكر مبادرة اتكلم مصري، من الفئة العمرية "6-14سنة" بصحبة أولياء أمورهم، والذي سينعقد على مدار يومي "الجمعة والسبت القادمين 13 - 14 نوفمبر"، من الساعة 11:00 صباحًا حتى 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، عبر تطبيق "زووم".

جاء ذلك إيمانًا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج وتشجعيهم على التحدث باللهجة المصرية في ضوء مبادرة "اتكلم مصري".

على من يرغب في الانضمام يقوم بالتسجيل في النموذج المتاح على الرابط التالي:

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSeKlMYLyXt.https://adminlive.elwatannews.com/viewform...

وكانت أطلقت الوزارة أول معسكر لمبادرة اتكلم مصري، للأطفال المصريين المقيمين في دولة النمسا عبر تطبيق "زووم" من أجل تعليمهم اللغة العربية وتحديدًا اللهجة المصرية، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، وبحضور "ميسرة محمود مقلد" الطفل المصري المقيم بالنمسا والحاصل هناك على جائزة شخصية العام لسنة 2020.

جاء ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم المصري" التي أطلقتها وزارة الهجرة، لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

ويتم تنفيذ رؤية وزارة الهجرة للمبادرة وفقًا لعدد من المحاور كاللغة المستخدمة، حيث إن مهمة اللغة تشمل نطاقا ونظاما أوسع يتمثل في وظيفة "اللغة" و"الكفاءة اللغوية" و"الأداء اللغوي"، ولغتنا العربية متعددة المستويات بثرائها اللغوي، وبما أن كثيرين من شباب المغتربين تتفاوت لديهم مستويات الدافع اللغوي، فسوف يتناغم برنامج تنفيذ المبادرة بمزيج من لغة "عامية المثقفين" و"عامية المتنورين" ليكون هذا التنوع بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها لغة الحوار كلغة أجنبية وكلغة ثانية.

كما وضعت وزارة الهجرة رؤية تستهدف من خلالها مبادرة "اتكلم مصري" ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى، وتتعاون وزارة الهجرة في هذا تنفيذ هذا البرنامج مع كل من دار نهضة مصر وشركة برانديريا.