عاجل.. الحكومة تنفي إلغاء امتحانات "الميد تيرم": تعقد في موعدها

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل قليل، ما تردد عن إلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأوضح المركز، في بيان صادر عنه منذ قليل: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء امتحانات الميدتيرم بالجامعات، تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.

ونقل المركز الإعلامي للوزراء، عن الوزارة قولها: "لا صحة لصدور قرار بإلغاء امتحانات الميدتيرم بالجامعات تزامنا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، ولم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن".

وشددت الوزارة، لمركز إعلامي الوزراء، على عقد الامتحانات في مواعيدها المقررة، وفقا للخريطة الزمنية المعلن عنها مسبقا، مُشيرةً إلى استعداد الجامعات لإجراء الامتحانات سواء ورقيا أو إلكترونيا من خلال المنصة التعليمية، مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

وتابع: "وفي السياق ذاته، هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، ويتم التشديد على الجميع بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأفراد المنظومة التعليمية".

وواصل: "وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)".