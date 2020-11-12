جامعة عين شمس تبحث آليات دعم المبدعين من طلاب الفرق الأولى

ترأس الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب اللجنة الدورية لمجلس القطاع، بحضور وعضوية الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق، والدكتور أحمد رفعت عميد كلية العلوم الأسبق، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة كأعضاء جدد بالمحلس من الخبراء لمده عامين، بالإضافة إلى حضور الأعضاء الدائمين بالمجلس، وذلك بتقنية "فيديو كونفرانس".

وأعرب الدكتورعبد الفتاح سعود في بداية الجلسة عن سعادته بالأعضاء المنضمين لتشكيل المجلس للعامين المقبلين، ما يثري المجلس بقامات متميزة في مجالات مختلفة وخبرات مميزه تضيف للمجلس وجهده في تطوير التعليم بختلف مناحيه، فيما أكد الأعضاء الجدد أنهم لن يألوا جهداً فى تقديم كل الخبرات لدعم العملية التعليمية والبحثية والثقافية بالجامعة.

وناقش الاجتماع سبل المشاركة الطلابية الفاعلة في مؤتمر الجامعة الدولي في شهر إبريل 2021، والذي سيُعقد تحت عنوان جامعات الجيل الرابع، وكذلك بحث زيادة الاهتمام بالبرامج البينية في المرحلة الجامعية الأولى، باعتبار أن هذه البرامج هي الأمل في النهضة العلمية والثقافية والاقتصادية لمصر.

من جانبه، أشار الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إلى اهتمام الدولة الواضح في المرحلة الحالية بتمكين الشباب، حيث تم إطلاق جائزة جديدة من جوائز الدولة وهى جائزة "المبدع الصغير"، والتى تهدف لدعم وتشجيع شباب المبدعين دون الثامنة عشرة، لتكون حافزاً جديداً يبرهن على دعم الدوله للمواهب الشابة، وهو ما يستفيد منه طلاب الفرق الأولى بالجامعات.

وأشار إلي ترحيبه بتوقيع بروتوكول متكامل بين جامعة عين شمس والمجلس الأعلى للثقافة، يكون أساسًا لتعاون شامل دعمًا لنهضة شاملة تقودها الجامعة للأنشطة الثقافية والفنية للطلاب، إيمانًا من الجامعة بأهمية تلك الأنشطة في تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب، لتحقيق الأمل الأكبر وهو خريج متميز نافع لوطنه.