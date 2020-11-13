اليوم. تجليس الأنبا باسيليوس فوزي مطرانا على إيبارشية المنيا للكاثوليك

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، صلوات تجليس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران سوهاج السابق، على مطرانية المنيا، خلفا للأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسى السابق والذى تقدم باستقالته، وتخلى عن منصبه سبتمبر الماضى.

ويأتي تجليس الأنبا باسيليوس فوزي، على مطرانية المنيا، بعدما اعتمد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، تعيينه طبقا لانتخاب السينودس البطريركى للكنيسة الكاثوليكية في مصر.

وسيقام قداس تجليس المطران في العاشرة صباح اليوم، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، إنه سيتم اذاعة قداس التجليس، مباشرة للأقباط عبر قناتي "الكرمة عيلة" و"نور سات".

والأنبا باسيليوس فوزي، ولد فى 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978، ودرس العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980، وهو ذات العام الذي شهد سيامته الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس، وعيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983.

وتولى الأنبا باسيليوس فوزي رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989، وهو ذات العام الذي عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا، وفى عام 2018، أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اعتماد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للأنبا باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا للأنبا يوسف أبو الخير وذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

ولاقى تعيين الأنبا باسيليوس فوزي، مطرانا لكرسي المنيا للأقباط الكاثوليك، ترحيبا كبيرا من كافة مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية في المنيا، حيث قال المركز الإعلامي لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، تعليقا على هذا التعيين في بيان رسمي نشر عبر صفحة المركز الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هذا هو اليوم الذى صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به، كل الآباء كهنة الإيبارشية والأخوات الراهبات اللاتى يخدمن الإيبارشية ومكاتب التنمية والعمل الإيبارشي والتعليم المسيحى وكل الخدمات والأنشطة الإيبارشية وشعب الإيبارشية المبارك يهنئون الأنبا باسيليوس لتجليسه مطرانا على كرسى إيبارشية المنيا متمنين له خدمة مباركة".