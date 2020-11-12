عودة أولى رحلات قطار الشباب الخميس و800 جنيه قيمة الاشتراك

كشف محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن عودة قطار الشباب من جديد للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحجز في القطار يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف "فوزي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لرحلات قطار الشباب تتمثل في أن يكون عمر المتقدم للحجز 18 إلى 40 عامًا، وأن يقدم المتقدم كشفًا طبيًا كاملًا عن أمراض القلب والصدر، مع مبلغ مالي قيمة اشتراك الرحلة وهو 800 جنيه حسب المديرية التابع لها الشاب، مشيرًا إلى من شارك خلال المرتين الماضيين لا يُسمح له بالمشاركة مرة أخرى.

وأكد اهمية الالتزام التام بالإجراءات التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة من أجل مواجهة فيروس كورونا، وعلى رأسها ارتداء الكمامة الطبية على مدار الرحلة والتي ستنطلق يوم الخميس المقبل الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وحتى الوصول إلى محطة الأقصر، مشيرًا إلى إقامة الشباب في مركز التعليم المدني، والفتيات في المدينة الشبابية.

وأشار إلى أن الحملة سيكون بها فريق طبي، للاهتمام بالشباب المسافرين صحيًا، موضحًا أن الفوج الواحد مكون من 516 شابًا، كما أن الرحلات مستمرة حتى 8 أبريل المقبل.

ولفت إلى أن الرحلة تتضمن زيارات للأماكن الأثرية في الأقصر والبرين الغربي والشرقي، وكذلك أسوان حيث يوجد رحلات للسد العالي، بجانب الجولة الحرة للمتواجدين.