كيف يحمى أولياء الأمور أبناءهم من فيروس كورونا في المدارس.. الصحة تجيب

تخوفات عديدة من أولياء الأمور بسبب قدوم العام الدراسي الجديد، في ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والقلق من تعرض الطلاب لخطر الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي جعل وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تضع خطة وقائية لحماية الطلاب، وجددت وزارة الصحة الإرشادات التى يجب اتباعها للحفاظ على الطلاب، ويستعرض "الوطن" فى هذا التقرير هذه الإرشادات.

- فى حالة ظهور أعراض مرضية تنفسية على الطفل أو ارتفاع بدرجة الحرارة أو مخالطة الطفل لحالة كورونا مؤكدة يجب عدم إرساله للمدرسة.

- يجب أن يتأكد ولى الأمر من أن الطالب يغسل يديه بالماء والصابون قبل خروجه من المنزل

- عدم اتباع الشائعات أو ترويجها والحصول على المعلومات من المصادر الموثوقة

- يعطي ولى الأمر للطالب الطعام والشراب الخاص به ويكون مغلفا بطريقة صحيحة

- توصية الأبناء بتناول طعامهم الخاص وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

وشددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامات بشكل آمن، أوضحت أنه يجب عدم ارتداء الكمامة الفضفاضة، وأن يتم تغطية الأنف والفم بها، وعدم خلعها عند التعامل مع الآخرين في مسافة تقل عن متر، لافتة إلى أنه وفقًا لتبؤات منظمة الصحة العالمة فإن عدم الالتزام بارتداء الكمامات يضاعف أعداد الإصابة بالفيروس، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال شهري ديسمبر ويناير وفبراير.

كما وجهت الوزارة عددًا من النصائح مجددًا إلى أولياء الأمور لحماية أبنائنا الطلاب خلال العام الدراسي أهمها عدم الانسياق وراء الشائعات والحصول عليها من المصادر الرسمية، وعدم مشاركة الأدوات بين التلاميذ، وتناول الأطعمة المفيدة والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية بالمنزل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف