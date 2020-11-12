السعر والمساحة.. أبرز الفروق بين الإسكان الاجتماعي "العادي" و "الحر"

يختلط الأمر عند البعض بين "الإسكان الاجتماعى العادى"، و"الإسكان الاجتماعى الحر"، فهناك اختلاف فى عدد من الأمور بين الوحدات السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الإجتماعى، بمشروعي "الإسكان الاجتماعى العادي" و "الإسكان الاجتماعى الحر".

وهناك عدد من أوجه الاختلاف بين مشروعي "الإسكان الاجتماعى العادي" و "الإسكان الإجتماعي الحر" نبرزها فيما يلي:

أوجه الاختلاف بين "الإسكان الاجتماعى العادي" و "الإسكان الاجتماعى الحر":

مساحة الوحدات:

هناك اختلاف بسيط فى المساحة بين وحدات الإسكان الاجتماعى العادى والحر، لن يتخطى الـ10 أمتار:

- مساحة الوحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعي العادى ثابتة وهى 90 مترا.

- أما مساحة الوحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الحر متنوعة ما بين 90 مترا و100 مترا.

سعر الوحدات:

هناك اختلاف رغم تساوى مساحة الوحدة فى بعض الأحيان:

- سعر وحدة الإسكان الإجتماعى العادى لن يتخطى الـ220 ألف جنيه.

- بينما سعر وحدة الإسكان الإجتماعى الحر يتخطى الـ300 ألف جنيه.

والسؤال هنا إلى أى مدى يؤثر موقع المدينة على سعر الوحدة فى الإسكان الاجتماعى الحر؟

بالتأكيد المدينة وموقعها سيؤثر بشكل كبير على تحديد سعر الوحدة، فمن المؤكد أن يختلف سعر الوحدة فى مدينة القاهرة الجديدة عن مدينة العبور عن مدينة أكتوبر وباقي المدن.

شروط الحجز:

هناك اختلاف كبير فى الشروط لحجز وحدات كل منهما:

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى العادى، تتمثل فى:

1- الدخل لا يتجاوز الـ4500 للأسرة و3500 للأعزب.

2- لا يتجاوز العمر 50 عاما.

3- ألا يكون قد حصل على دعم من الدولة قبل ذلك.

4- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو العاملين بها.

أما بالنسبة للإسكان الاجتماعى الحر:

لا توجد شروط ومن حق أى مواطن التقدم لحجز أى وحدة بغض النظر عن أماكن إقامته أو عمله.

طرق السداد:

- وحدات الإسكان الاجتماعى العادى يتم سدادها على 15 عاما.

- أما وحدات الإسكان الاجتماعى الحر على ثلاث سنوات فقط.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- الأوراق المطلوبة للإسكان الاجتماعى العادى هى:

1- صورة البطاقة.

2- إيصال كهرباء.

3- شهادة بالدخل الشهرى.

4- صورة بطاقة الزوجة.

5- شهادات ميلاد الأبناء.

6- برنت تأمينات.

- الأوراق المطلوبة للإسكان الاجتماعى الحر:

صورة بطاقة الزوج والزوجة فقط.