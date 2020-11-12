ضبط 65 شيشة داخل مقاهٍ ببني سويف

تحفظت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، على 65 شيشة ومستلزماتها "3 وعاء وجوال فحم" خلال حملة مكبرة شنتها الوحدة، اليوم، بالشوارع والأحياء، تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

جاء ذلك تحت إشراف العميد وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وقاد الحملة "عبدالحي سيد" نائب رئيس المدينة والمقدم محمد بكري، وكيل قسم شرطة المرافق ورؤساء المناطق ورؤساء الإشغالات والقوة المرافقة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه ترأس الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اجتماعا لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتشديد الرقابة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، تحسبا لموجة ثانية من الفيروس، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.

وخلال الاجتماع أكد نائب المحافظ أهمية تضافر كافة الجهود والعمل بنفس الروح الجماعية التي سادت المنظومة خلال الموجة الأولى، والعمل على الاستفادة من المرحلة الماضية لتلافى أية مشكلات واجهت المنظومة في الموجة الأولى، مشيرا إلى تكاتف منظومة العمل، والعمل وفق خطة استعدادات واضحة ومتكاملة في إطار خطة الدولة، كان من أهم أسباب أن تكون بنى سويف من أقل المحافظات في الإصابة والوفيات في الموجة الأولى من تداعيات الفيروس.

وشدد نائب المحافظ على تكثيف التوعية بالطرق والسلوكيات الصحية الواجب اتباعها للحد من العدوى، وذلك بالتعاون مع التربية والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تجاوز الموجة الثانية المحتملة، مؤكدا أنه تم وضع منظومة متابعة لكل المستجدات في هذا الملف للتعامل السريع والفعال معها.