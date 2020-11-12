غلق مصنع لإنتاج قفازات طبية غير معقمة في بني سويف 

ضبطت حملة مشتركة من مباحث التموين في بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، مصنعا غير مرخص لإنتاج القفازات الطبية بمركز الواسطى شمال المحافظة.

وتمكنت الحملة من غلق المصنع؛ لإنتاجه قفازات غير "معقمة، ومطابقة للمواصفات القياسية من الناحية الصحية"، ودون ترخيص.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية في أنحاء المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار "غنيم" إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن، تضم الجهات المعنية كافة وذات الصلة، مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين، التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستعرض محافظ بني سويف، تقريرا من الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة والسكان، تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور "أحمد بغدادي، مدير العلاجي، وبسام رونز، مدير العلاج الحر"، بعمل حملة على أحد مصانع القفازات غير المعقمة بالواسطى، بالتنسيق مع مباحث التموين، بإشراف العميد محمد محفوظ، رئيس المباحث.

وفاجأت الحملة المصنع، وعثر بداخله على أدوات الإنتاج والمواد الخام، وقفازات معدة للبيع في الأسواق، وأغلق الأخير.

شارك في الحملة الدكتور "مصطفى محمود، وعمر نجيب، وأيمن الجارحي"، من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، والدكتورة مريم علاء، من إدارة العلاج الحر.