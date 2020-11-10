أطباء بني سويف يحذرون من تزايد الإصابات: "كورونا قريبة مننا"

حذر عدد من الأطباء ومديري المستشفيات في محافظة بني سويف من تزايد معدلات الإصابة بفيروس "كورونا"، مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، كما حذروا من الجائحة قد تكون "أكثر خطورة" من السابق، في ظل عدم الالتزام الكثيرين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس المستجد.

وفي تحذير "شديد اللهجة"، بسبب تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" وتفاقم خطورته، قال الدكتور "إفرام ماجد"، مدير مستشفى الصدر ببني سويف: "الحقيقة الوضع المرة دي مختلف، والحالات بدأت تزيد فعلاً، وأشد خطورة من الفترة اللي فاتت".

وكتب مدير مستشفى صدر بني سويف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشوراً يحذر فيه المواطنين من فيروس "كورونا"، قائلاً: "من فضلكم التزموا قبل فوات الأوان.. كورونا قريبة من كل واحد فينا.. أول مرة أكتب عن كورونا من بداية الأزمة، اللى خلاني أكتب أنه من يومين أحد المرضى على درجة عالية من التعليم، سألني: هو فعلاً في حاجة اسمها كورونا، وكان واضح أنه مش بيهزر".

كما كتب الدكتور "عمرو نادي"، نائب مدير مستشفى ناصر العام ببني سويف، على صفحته بموقع "فيسبوك"، قائلاً إن "جميع أسرة العناية المركزة والمتوسطة وعناية الاطفال، امتلأت بالمرضى، كورونا مكملة معانا، خدوا حذركم".

وعلق الدكتور "مصطفى هارون"، نقيب أطباء بني سويف بقوله: "لا تعليق بعد تحذيرات زملائي من الأطباء ومديري المستشفيات"، مشيراً إلى خروج عدد من المستشفيات من الخدمة بصفة مؤقتة لإجراء أعمال تطوير بها، مثل مستشفيات إهناسيا وببا وسمسطا، وبدء أعمال رفع كفاءة مستشفى الصدر.

وأكد "هارون" وجود أزمة نقص في عدد الأسرة بمستشفيات بني سويف، مقارنةً بعدد سكان المحافظة، البالغ حوالي 4 ملايين نسمة، معرباً عن مخاوفه بقوله: "أخشى أن يُعاد سيناريو غلق المستشفيات على مرضى كورونا، وتأخر أو غياب الخدمة لكثير من المرضى في العنايات والرعايات، ومع المجهود المضني الذي قدمه الأطباء والأطقم الطبية، وغياب كامل لأعضاء مجلس النواب السابق في تشريع ورقابة تخص الوضع الصحي بالمحافظة، كان لزاماً أن أتكلم وأنصح أن بني سويف تحتاج تكاتف الجميع".

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية الإسراع في وتيرة رفع كفاءة مستشفى الصدر، والاستعداد الكامل للمنظومة الصحية، تحسباً لموجة ثانية من فيروس "كورونا"، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد للقصوى، وتوفير التهيئة اللازمة لمكونات المنظومة، والعمل بالروح التي سادت المنظومة خلال الموجة الأولى.

كما أكد محافظ بني سويف مواصلة لجنة المرور اليومي على جميع المستشفيات ضمن المنظومة الصحية، لضمان استمرار توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وسهولة إجراءات صرفها ووصولها إلى الأطقم الطبية، والتأكد من أن المخزون يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات.