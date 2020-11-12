مكتشف لقاح كورونا: نستهدف إنتاج مليار و300 مليون جرعة خلال 2021

قال أوجور شاهين رئيس مجلس إدارة شركة "بيوتك" للتكنولوجيا الحيوية واللقاحات، صاحب اكتشاف لقاح فيروس كورونا التابع لفايزر الأمريكية، إن الشركة تنتج جرعات اللقاح حاليًا، وهدفهم توفير 50 مليون جرعة هذا العام، وما يصل إلى مليار و300 مليون جرعة في عام 2021 في العام المقبل، ومن ثم توفير مئات الملايين من اللقاح لمنطقة الصين أيضا، لافتًا إلى أن الكمية التي يقومون بإنتاجها لا تستطيع تغطية العالم كله وتحتاج إلى العديد من شركات صناعة الأدوية التي يعملون معًا لتزويد الكميات وتوفيرها لكافة أنحاء العالم.

وأضاف "شاهين"، خلال لقاء خاص عبر قناة "العربية"، أن يعتقد أنه لن يحصل على الموافقات من السلطات المختلفة لتوفير اللقاح قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، وإذا تم الحصول على الموافقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، سيواصلون الاستمرار لضمان توفير اللقاح في كل مكان هم بحاجة إلي اللقاح.

وتابع أن "لا نستطيع توفير اللقاح للولايات المتحدة سوى بموافقة أمريكا، ونفس الأمر بالنسبة لقارة أوروبا يجب أن نحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي، وتحدثنا مع السلطات مع أوروبا حول ذلك، ومازال يحتاجون بعض الوقت لمراجعة الطلب، والجميع يعمل جاهدًا لتحقيق الموافقة في أسرع وقت ممكن".

وأردف أن الشركة بدأت بتوفير اللقاح للاطفال، والمجموعة الأولى من الأطفال الذين حصلوا على اللقاح اعمارهم ما بين 12 إلى 16 عاما، والآن يتم خوض النقاشات مع السلطات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على فترة توفير اللقاح للأطفال بأعمار أصغر بين 5 إلى 12 عاما أو من 3 إلى 5 سنوات، وتفاصيل هذه الخطط غير متوفرة، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وتابع بأنه تم الإعلان عن عدد من الطلبات المسبقة للقاح من قبل الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت الحالي يتم خوض نقاشات مع أكثر من 30 حكومة، وفور الحصول على الموافقات سيتم الإعلان عن أسماء الدول، ولكن في الوقت الحالي يتم التواصل مع العديد من الحكومات.