محافظ الإسكندرية ينفعل داخل مكتب تأمينات الدخيلة: "فين الموظفين؟"

انفعل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال جولته المفاجأة داخل مكتب تأمينات الدخيلة غرب المدينة، والتي جاءت بناء علي شكاوي المواطنين علي الصفحة الرسمية للمحافظة، ومطالبته بمشاهدة ما يحدث داخل مكتب التأمينات الاجتماعية.

وحينما وصل محافظ الإسكندرية، إلي مكتب التأمينات شاهد التزاحم الشديد، وإغلاق المكتب بباب حديد علي الموظفين من الداخل، لمنع دخول أي مواطن.

ودخل المحافظ ولم يجد سوى موظف واحد، وأخرى منتقبة، وباقي المكاتب فارغة.

وعنف المحافظ الموظف المتواجد، قائلا: "فين باقي الموظفين إيه التهريج ده، فين المدير فين المسؤول عن المكتب.. فين الموظفين؟"، وردت عليه الموظفة أن الموجود في المكتب اليوم 3 موظفين فقط.

وتواجد مدير مكتب تأمينأت الدخيلة، وسأله المحافظ عن الزحمة والفوضى وعدم تواجده بين المواطنين لإنهاء المعاملات، ومراقبته من الدور الثاني للعمل، مشددا على تواجده بين الناس "متقعدش فوق".

ونشبت مشادات كلامية بين المدير والمواطنين، بعد ما انهالوا عليه بالانتهامات بسبب عدم "السماع لشكواهم اليومية، وحل أي مشكلة، وتواجده في المكتب يوميا".

وأنهى المحافظ المشادات بالاجتماع مع مدير مكتب التأمينات، بعيدا عن المواطنين، مطالبا الأهالي بالصبر والهدوء حتي يتمكن من مساعدتهم وحل مشاكلهم.

وتهافت المواطنين على المحافظ ورواد المكتب، ليعرضوا شكاوهم مع المكتب، فيما وقف رجل مسن يبكي بسبب انتهاء ورقه، وعدم قدرته علي الصرف، وقدومه يوميا في الزحمة.

وأكدت إحدى السيدات أنها تأتي يوميا من أجل امضاء فقط، وأن جميع أوراقها انتهت.

وأوضح رواد المكتب أنهم يوميا في معاناة بسبب عدم إنهاء معاملتهم في هذا المكتب.

وظهر مكتب التأمينات الاجتماعية وهو في حالة غير آدمية، بحوائط متهالكة، ووضع حديد على الأبواب والشبابيك.