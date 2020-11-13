حظك اليوم الجمعة 13-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعد مطالعة الحظ اليومي للأبراج، من أبرز اهتمامات الكثير من محبين علم الفلك، وتوقع المستقبل، حيث أنهم يحرصون على البحث عن الحظ اليومي للبرج الخاص بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه وتأخذ بمبدأ المشاركة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك قد تجعل علاقتك بشريك حياتك أو من تحب عرضة للمنغصات وعليك أن تصبر لفترة ولا تتسرع في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على ملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم رغبتك في تصيد الأخطاء للآخرين ولشركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يمدك بالنشاط والرغبة في التجديد وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. فلا تتردد في إطلاق أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس بالقمر في منزل الحب يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر والمريخ معاكسان وقد تميل لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة والعنف.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس والقمر في وضع معاكس يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة وعليك أن تقاوم المشاعر السلبية وأن تنسى المضايقات وتجنب الصدام.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس بالقمر في منزل العلاقات يعدك بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم لاعب دراممز فرقة كايرو كي، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ويجب اليوم أن تتابع أمورك المهنية والمادية بحذر ودقة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم نحو مقاومة كل شيء.. حاول أن تكون لبقا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم القمر في برجك والوقت مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس بالقمر في برجك يمدك بالنشاط ويمنحك سحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تكون كتوما ومتحفظا، ولا تفصح عن خططك. كما أن اهتمامك بالتفاصيل الدقيقة يجعلك ترى الصورة بوضوح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة يتسبب في انخفاض طاقتك، واليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنعم بتوافق مع البعض في محيطك المهني مما يشعرك بالسعادة ويساعدك أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس بالقمر في منزل الأصدقاء يدفعك للانفتاح اجتماعيا ويساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

معاكسة القمر والمريخ قد تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك مهما كانت الاستفزازات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس تقترن بالقمر في وضع معاكس.. كن صبورا وتحكّم في حساسيتك وابتعد عن العصبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يلائمك ويبعث الحماس في قلبك ويحفزك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اقتران فينوس بالقمر بمنزل الحظ تمنحك يوما مميزا يحمل لك الحظ في الحب ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات واليوم مثالي للبيع والشراء وتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك طاقة عاطفية وروح تفاؤل ويعدانك أيضا بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.