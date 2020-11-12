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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

عليك اليوم باتباع الحذر والدقة في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك

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الوطن
02:33 ص | الخميس 12 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

تقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزل المال، وعليك اليوم باتباع الحذر والدقة في إدارتك لأعمالك ونفقاتك وأموالك وتأنّ في خطواتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك أن تقترب من الآخرين وممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس. 

 

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