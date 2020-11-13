بعد إطلاقها.. تفاصيل حملة القضاء على الديدان المعوية والفئات المستهدفة

بالرغم من زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر، والتوقعات الكثيرة بظهور الموجة الثانية من الفيروس خلال الشهرين المقبلين، إلا أن وزارة الصحة والسكان تهتم كثيرا بتجنب الإصابة بالأمراض المعدية والتي تنتشر بين طلاب المدارس بشكل خاص.

ولذلك أطلقت وزارة الصحة والسكان، حملة قومية للقضاء على الديدان المعوية، للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بها، وبدأت الحملة وانطلقت في المدارس الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، يوم الأحد الماضي الموافق 8 نوفمبر الجاري، على أن تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الفئات المستهدفة من الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، والهدف منها، وبعض النصائح التي تقدمها وزارة الصحة والسكان لحماية الأطفال من الإصابة بالديدان المعوية، كالتالي:

الفئات المستهدفة من حملة القضاء على الديدان المعوية

ركزت وزارة الصحة والسكان في الحملة على فئة الأطفال، حيث أنهم الأكثر عرضه للإصابة بالديدان المعوية بإعطاء الجرعات بعقار المبندازول، لـ 15 مليون تلميذ، في مراحل:

- أطفال المدارس في المرحلة الابتدائية، حيث يتراوح سنهم بين 6 وحتى 13 عاما.

- أطفال مرحلة رياض الأطفال، والذين يبدأ سنهم من 4 سنوات.

أسباب الإصابة بالديدان المعوية

وأرجعت وزارة الصحة والسكان سبب الإصابة بالديدان المعوية إلى سلوك الأطفال العشائي الناتج عن الآتي:

- عدم غسل الخضروات والفاكهة بشكل جيد بالمياه الصالحة للشرب.

- تناول وشرب المياه الملوثة.

- التكاسل عن غسل الأيدي بالماء والصابون جيدا قبل تناول الأكل وبعده.

- عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

- عدم الاهتمام بقص وتقليم الأظافر باستمرار.