صحة جنوب سيناء تنظم حملة للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المحافظة

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المديرية كلفت مديري الإدارات الصحية بمتابعة أعمال الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بالمحافظة، والتأكد من حصول جميع الأطفال الجرعة المدرجة فى الحملة بقرص واحد من عقار المبيندازول.

وأضاف أن الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ المدارس الابتدائية من الصف الأول الى الصف السادس ورياض الأطفال انطلقت الاثنين الماضي الموافق 9/11/2020 وتستمر حتي 19/11/2020 والجرعة عبارة عن قرص واحد من عقار المبيندازول وهو قرص آمن وفعال وسهل المضغ والبلع.

من جانبه قال الدكتور أحمد حسانين، وكيل مديرية الصحة، أنه جري التنسيق بين مديرية التربية والتعليم للقيام بالحملات داخل المدارس للحفاظ علي صحة الطلاب، مشيرا إلي أن هنامك زائرة صحية بكل مدرسة تقوم بمتابعة حالة التلاميذ واعطائهم الأدوية اللازمة، وقال إن كل مدرسة مزودة بكاشف لقياس درجة حرارة التلاميذ والمعلمين وفي حالة اكتشاف ارتفاع درجة حرارة اي شخص يتم إخطار الصحة علي الفور واتخاذ اللازم.

وأشار رخا إلي ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة خاصة أن الموجة الثانية من فيروس كورونا ضربت بعض دول العالم، موضحا أن جنوب سيناء استعدت جيدا لاستقبال الموجة الثانية من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل المطارات وداخل كل مناطق المحافظة، وأكد صدور قرار بإخلاء مستشفى الطور عقب تقارير إنشائية تفيد عدم صلاحية المبني ولأنه قابل للانهيار في أي وقت، موضحا نقل بعض الأقسام بالمستشفي الي الوحدة الصحية بالزهراء وباقي الاقسام جري نقلها مؤقتا إلى مستشفي شرم الشيخ الدولي وابورديس العام.