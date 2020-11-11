تأخرت في تجهيز الطعام.. الإعدام لبائع قتل زوجته بـ10 طعنات في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في جلستها اليوم، بمعاقبة بائع ملابس، بالإعدام شنقا بتهمة قتل زوجته بعدما تعدى عليها بالضرب وطعنها أكثر من 10 طعنات بسلاح أبيض، إثر نشوب مشاجرة بينهما لتأخرها في تحضير الطعام.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، والمستشار تامر ممدوح سليم، والمستشار وليد أنور إبراهيم، والمستشار محمد ماهر، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.

وتعود أحداث القضية رقم 75065 لسنة 2020 جنايات منيا القمح، والمقيدة برقم 1453 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، إلى إخطار تلقاه مدير أمن الشرقية يفيد باتهام "حسين م. ع" 39 عامًا، بائع ملابس متجول، مقيم بمركز منيا القمح، بقتل المجني عليها "أميرة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين من التحقيقات أن المتهم عزم على قتل زوجتة مستغلا تواجدها بمفردها في إحدى الغرف بمسكنها، واستل سلاحًا أبيض وانهال عليها طعنًا عدة مرات، وألقى ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد فؤاد رئيس المباحث، القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة إثر حدوث مشادة بينهما لتأخرها في تحضير طعام العشاء وتوجيهها الشتائم له أثناء المشادة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

وكانت المحكمة قضت في ذات الجلسة بمعاقبة أحد المتهمين في واقعة قتل معاون مباحث مركز بلبيس، النقيب "عمر ياسر عبدالعظيم"، بالاشتراك مع 6 متهمين آخرين، بالإعدام شنقاً، بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدام المتهم.