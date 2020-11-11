ضبط 5017 مخالفة دوائية بحملة علي الصيدليات بمركزين في الشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مدير الإدارة، حملة، اليوم، للتفتيش علي عدد من الصيدليات بمراكز ومدن الإبراهيمية، وأبو حماد.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 5017 عبوة أدوية وألبان ومستلزمات طبية متنوعة منها أدوية جدول أول سموم، وأدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة ما يعرضها للتلف، وأدوية منتهية الصلاحية علي الأرفف ومعدة للبيع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات بمراكز شرطة الإبراهيمية وأبو حماد، كما تم كتابة مذكرة لوقف حصة السموم للصيدليات المخالفة.

وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي الصيدلة ورجال هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.بتدريب ٣٥٨ ممرضة بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، خلال ٣ أيام، وذلك بمسرح المدرسة الزراعية بالزقازيق، إستعدادا لتنفيذ المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، والتي سيتم إنطلاقها بالمحافظة خلال أيام.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية الجديدة تأتي ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها بالمحافظة للإهتمام بصحة المواطنين، والقضاء علي فيروس سي، وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر للإعتلال الكلوي، والقضاء علي قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، والكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ودعم صحة المرأة، واستكمالا لذلك دعم صحة الأم والجنين، مشيراً إلي أنه سيتم دمج المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولاده، ومبادرة صحة الأم والجنين، لتشمل تقديم كافة الخدمات الطبية في وقت واحد، لتوفير الوقت والجهد، وتيسيرا علي متلقي ومقدمي الخدمة.

وأضاف بأن مبادرة صحة الأم والجنين تهدف إلي منع إنتقال العدوي للعديد من الأمراض من الأم للجنين أثناء فترة الحمل، وتم تدريب التمريض خلال الـ٣ أيام علي أعمال المبادرة الرئاسية، وكيفية أخذ العينات، وتقديم الخدمات الصحية ضمن البروتوكول الطبي للمباردة الجديدة.