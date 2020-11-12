ضبط الشاب صاحب فيديو "طرد والدته وإذلالها" في الشرقية 

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أبو حماد، القبض على شاب طرد والدته وجعلها تزحف السلم داخل منزلهم في قرية العباسة التابعة للمركز.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت تشكيل لجنة من التدخل السريع، لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلالم زحفا.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لسيدة مسنة قعيدة، تزحف نزولًا على سلالم أحد المنازل، بأمر من ابنها وزوجته، في مشهد جسّد انعدام الرحمة وانتزاعها من قلب رجل، نحو والدته المسنة القعيدة، وإجباره لها على نزولها على السلالم زحفًا، كعقاب منه لها، فلم تُحرك دموعها بداخله أي مشاعر من الإنسانية، وخلال الفيديو، ظهر الابن، وهو يتعدى على والدته بالكلام الجارح، ويوجه لها الإهانة وزوجته، بسبب وقوع مشاكل عائلية بينهما.