العثور على طفل حديث الولادة أمام مجمع التوحيد بالقنايات في الشرقية

عثر الأهالي على طفل حديث الولادة امام مجمع التوحيد بمدينة القنايات، وجرى نقل الطفل إلى مستشفى القنايات بمعرفة رجال الشرطة، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة القنايات، بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولادة أمام مجمع التوحيد بالحبل السري والمشيمة، انتقلت قوة من الشرطة وتم نقل الطفل إلى مستشفى القنايات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان أهالي مدينة الحسينية، شمال محافظة الشرقية، عثروا على طفلين حديثي الولادة، أحدهما طفل تم العثور عليه أمام أحد المساجد، والأخرى طفلة عُثر عليها بجوار مقلب قمامة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الحسينية المركزي، لتوقيع الكشف الطبي عليهما، قبل نقلهما إلى إحدى دور الرعاية.

وقال مصدر أمني إن أهالي الحسينية، عثروا على رضيع ملقى أمام مسجد "أبو عطوان"، وطفلة حديثة الولادة، ملقاة بجوار مقلب قمامة، في أحد الشوارع بدائرة المركز، وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الطفل حديث الولادة، ملقى أمام المسجد، وجرى نقله إلى مستشفى الحسينية المركزي، كما تم نقل الطفلة إلى المستشفى ذاته، لتلقي الرعاية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بإيداع الطفلين إحدى دور الرعاية.

وأكد مصدر طبي بمديرية الصحة في الشرقية لـ"الوطن"، أنه تم إيداع الطفلين في حضانتين بمستشفى الحسينية، مشيرا إلى أن الطفل جرى استقباله مصابا بحساسية، وتلقى العلاج اللازم، وأضاف أن الطفلين في حالة صحية جيدة، ومن المقرر أن يتم إيداعهما في دار رعاية، بعد خروجهما من الحضانات، والاطمئنان على صحتهما بشكل تام.