أخبار البنوك.. شهادات ذات عائد شهري يتخطى 10% في البنك الأهلي

بعد إلغاء الشهادة ذات العائد 15% في البنك الأهلي وبنك مصر، يحرص الكثير من راغبي ادخار الأموال الخاص بهم عن طريق شراء الشهادات، بالبحث عن الشهادات ذات العائد الشهري الأكبر، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، الشهادات التي يتخطى العائد الشهري الخاص بها 10% في البنك الأهلي المصري، كالتالي:

شهادات البنك الأهلي

أولًا شهادات الادخار

1- الشهادة البلاتينية

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه أو مضاعفاتها.

-تصل مدة شراء الشهادة إلى 3 سنوات.

- يصل سعر العائد إلى 12% من قيمة الشهادة شهريًا، وتظل قيمة العائد ثابتة طوال مدة الشهادة، ويتم احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يصل سعر الفائدة إلى 12.25% ويكون بنظام ربع سنوي.

2- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري إلى 5 سنوات.

- يصل سعر العائد الشهري إلى 11%، وهو ثابت طوال مدة الشهادة.

الخصائص والمميزات

- تمكن تلك الشهادات العملاء من الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك.

- يستطيع العميل استخراج بطاقات الائتمان بمختلف أنواعها بضمان الشهادات.

- لا يمكن استرجاع الشهادة قبل 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ثانيا: شهادات الاستثمار

1- شهادة المجموعة "أ" ذات العائد المجمع

- يصل سعر العائد الشهري إلى 10.25%، ويتم منحه في نهاية مدة الشهادة، ويتم تحديد الفائدة وفق السعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات.

- فئات الشهادة تبدأ من 100 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 10 سنوات.

- دورية صرف العائد تكون بنظام الفوائد التراكمية.

- إصدار الشهادات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والأجانب المقيمين لمدة 5 سنوات.

2- شهادة المجموعة "ب"

- فئة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها.

- مدة الشهادة تكون عام واحد فقط.

- دورية صرف العائد الخاص بالشهادة تكون شهرية.

- سعر العائد يصل إلى 10.25% من قيمة الشهادة.

- يتم إصدار الشهادة للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين لمدة 5 سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاص.