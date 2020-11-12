طقس الجمعة لطيف نهارا وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 13 نوفمبر الحالي، إذ متوقع أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقي الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

أماكن سقوط الأمطار

وعن توقعات سقوط الأمطار، فمتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون متوسطة إلى غزيرة، ويبقى التحذير من الشبورة المائية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون كثيفة على بعض المناطق.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة: العظمى 25 والصغرى 17.

الإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 16.

مرسى مطروح: العظمى 22 والصغرى 15.

بورسعيد: العظمى 25 والصغرى 18.

دمياط: العظمى 24 والصغرى 18.

الإسماعيلية: العظمى 25 والصغرى 18.

السويس: العظمى 25 والصغرى 17.

العريش: العظمى 24 والصغرى 16.

طابا: العظمى 24 والصغرى 14.

سانت كاترين: العظمى 20 والصغرى 9.

شرم الشيخ: العظمى 29 والصغرى 19.

الغردقة: العظمى 29 والصغرى 18.

الفيوم: العظمى 26 والصغرى 14.

بني سويف: العظمى 26 والصغرى 14.

المنيا: العظمى 27 والصغرى 12.

أسيوط: العظمى 27 والصغرى 14.

سوهاج: العظمى 28 والصغرى 14.

قنا: العظمى 27 والصغرى 15.

الأقصر: العظمى 29 والصغرى 15.

أسوان: العظمى 28 والصغرى 15.

الوادي الجديد: العظمى 28 والصغرى 13.

حلايب: العظمى 28 والصغرى 24.