تعرف على بحيرة البردويل في 10 نقاط.. أنقى بحيرات العالم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، بتنمية بحيرة البردويل، لتتماشى مع الإطار العام لتنمية سيناء، خاصةً الدراسات الفنية وجدارة الإدارة، لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع.

وتتميز بحيرة البردويل، بجودة نوعية الأسماك المنتجة منها، كونها البحيرة الوحيدة التي لا تزال بعيدة عن مصادر التلوث بأنواعه، حيث تنتج أسماكا فاخرة يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما تتميز بوجود نظام بيئي فريد متزن ساعد على وجود تنوع في التركيب المحصولي في الإنتاج السمكي.

"الوطن"، تستعرض في التقرير التالي أهم 10 معلومات عن بحيرة البردويل.

1- تصنف بحيرة البردويل كـ ثانى أكبر بحيرات مصر بعد بحيرة المنزلة، وقبل بحيرة البرلس، حيث تبغ مساحتها ‏165‏ ألف فدان، وتقع في محافظة شمال سيناء، وتعد أنقى بحيرات العالم بعدم وصول التلوث اليها.

2- يبلغ طول بحيرة البردويل ككل نحو 130 كيلو متر وتتصل بالبحر بفتحة أو بوغاز اتساعه نحو 100 متر وفى الشتاء تؤلف البحيرة بكاملها مسطحاً مائياً واحدا، ثم تنحسر عن قطاعها الشرقى صيفا لتتضح الزرانيق عن البردويل مؤقتا.

3- تعد بحيرة البردويل إحدى أهم مصادر الثروة السمكية فى مصر ويبلغ متوسط الانتاج ‏2600‏ طن في العام.

4- تمثل بحيرة البردويل أحد الملامح الهامة في الساحل الشمالي لسيناء، وتشغل نسبة كبيرة من طوله؛ ومياهها عالية الملوحة، ويفصلها عن البحر حاجز رملي قليل الارتفاع، أقصى اتساع له كيلومتر واحد، وأقل اتساع مائة متر؛ وفي أغلب الأحيان، يطغي عليه البحر فتغطيه مياهه.

5- بحيرة البردويل ضحلة نسبياً، وعمقها بين نصف المتر وثلاثة أمتار، وقاعها رملي، تغطيه بقع من حشائش الخندق، كما أن بها عدداً من الجزر.

6- معظم الأسماك بالبحيرة يعاد تصديرها لجودتها العالية اقتصاديا مثل أسماك العائلة المرجانية والبوريات والدنيس والقاروص والوقار والجمبري وموسى.

7- يقطن في البحيرة أعداد ضخمة من طائري الخطاف الصغير، أو دغبز و القطقاط أبو الرؤوس وتجمعاتهما كبيرة، مقارنةً بالمتواجد منهما بالعالم.

8- يعمل في البحيرة نحو 5 آلاف صياد ونحو 2000 مركب صيد .

9 - يواجه الصيادون مشكلة حديثة تهدد الثروة السمكية بالبحيرة، هي إطماء أجزاء من البحيرة ما يؤدي إلى تقلص مساحتها ونقص الإنتاج، وتم رصد ودراسة هذه الظاهرة علميا لحلها والوقوف على مطالب الصيادين

10- تقوم الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والموارد المائية في صيانة مرافق البحيرة من خلال تطوير المراسي التابعة لها وإنشاء الحواجز والقنوات الشعاعية، وتوفير كراكة ذات قدره عالية للعمل داخل البحيرة بصفة مستمرة، إلى جانب تطوير مراسي البحيرة، وإقامة أعمال الحماية اللازمة للحفاظ عليها وتنمية الثروة السمكية بها.