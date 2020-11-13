الشائعات تطارد النجوم في أسبوع.. مرض وموت وانفصال

تُعد الشائعة والأخبار الكاذبة، هي الآفة التي يُعاني منها الوسط الفني، لاسيما في ظل الـ"سوشيال ميديا"، وتداول الأخبار في وقتٍ قصير، إذ يُعاني أغلب الفنانين من محاصرة الشائعات لهم، لاسيما المُتعلقة بحياتهم الشخصية ما بين الانفصال أو المرض والموت، كان آخرها الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وترصد "الوطن"، أبرز الشائعات التي طاردت الفنانين خلال الأيام القليلة الماضية، وهم كالتالي:

شائعة انفصال شيرين عبدالوهاب

انتشرت شائعات عديدة في الآونة الأخيرة تفيد طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، وكانت آخرها منذ يومين عندما نفت شيرين قائلة: "إحنا بألف خير".

كما أصدر المكتب القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب بيانًا إعلاميًا للتوضيح والرد على تلك الشائعة، إذ قال البيان: "تؤكد الفنانة شيرين عبدالوهاب أن علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبدا بمعاملات مالية وكان دوره ومازال تبادل الرأي فى المسائل الفنية التى تخصها، وتهيب بالإعلام عدم الانسياق وراء من يروج الشائعات بالخوض فى سيرة نجاح على الصعيدين الفني والإنساني".

مرض عبلة كامل

وخرجت شائعات خلال الأيام الماضية، تُفيد بإصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، وأنها في المرحلة الأخيرة لصراعها مع المرض،

أول نفي للخبر كان من والد بناتها وزوجها السابق حيث نفى الفنان أحمد كمال، ما تردد عن إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان وتدهور حالتها الصحية.

وكتب "كمال" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

موت

وخرجت شائعة في وقتٍ متأخر، قبل أيام، تُفيد بوفاة الفنانة نشوى مصطفى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي نفاه الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، إذ قال آنذاك: إن نشوى بخير وتتمتع بصحة جيدة، حيث وصف أنباء وفاتها بالشائعات المغرضة.

وخرجت نشوى مصطفى، من المستشفى، مساء الأربعاء، وذلك بعدما تعافت من فيروس كورونا، إذ قال الدكتور طارق السيد مدير عام مستشفى العجوزة، في تصريح سابق لـ"الوطن" إن نتيجة مسحة كورونا الفنانة نشوى مصطفى، جاءت سلبية، حيث استجابت لبروتوكول العلاج المخصص لمصابي فيروس كورونا.