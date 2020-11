المخرج ديفيد فينشر يتعاقد مع نتفلكس لمدة 4 سنوات

وقع المخرج ديفيد فينشر عقدًا حصريًا لمدة أربع سنوات مع منصة نتفلكس، بحسب موقع Variety، نقلا عن مجلة Premiere الفرنسية.

ومن المقرر عرض فيلم Mank أحدث أعمال "فينشر" عبر نتفلكس يوم 4 ديسمبر المقبل.

Mank يشارك فيه مجموعة نجوم بينهم الحاصل على جائزة أوسكار جاري أولد مان، الممثلة أماندا سايفريد وليلي كولينز وغيرهم.

جسد جاري أولدمان شخصية كاتب السيناريو الأمريكي Herman J. Mankiewicz والذي رحل عام 1953 عن عمر ناهز 55 عاما. وهو من تأليف جاك فينشر.

ديفيد فينشر، 58 عاما ولد، في ولاية كولورادو بأمريكا، خلال مسيرته قام بإخراج عدد من الفيديو كليب لمجموعة من النجوم بينهم مادونا، ستينج، رولينج ستونز، مايكل جاكسون وجورج مايكل.

ترشح "فينشر" لجائزة أوسكار مرتين، الأولى عام 2009، عن إخراجه فيلم The Curious Case of Benjamin Button من بطولة براد بيت، والثانية عام 2011 عن إخراجه فيلم The Social Network.

وترشح "فينشر" لجولدن جلوب 3 مرات، عن أفلام، The Curious Case of Benjamin Button، The Social Network، وGone Girl.

وحصد "فينشر" جائزة بافتا عام 2011 عن فيلم The Social Network، ومن أشهر أفلامه، Zodiac، وSe7en. كما شارك "فينشر في إنتاج 16 عملا وكتب 3.

أما آخر ألفلام ديفيد فينشر كان Gone girl، من تأليف جيليان فلين وبطولة بن أفليك ، روزاموند بايك ، نيل باتريك هاريس.

وقبل إعلان فينشر عن عقده مع نتفلكس، فاجأت المنصة عشاق السينما، بإعلان بحصولها على حقوق البث الدولي لفيلم News of the World، أحدث أعمال النجم توم هانكس.

News of the World من إخراج بول جرينجراس والذي شارك في تأليفه مع لوك ديفيز ومأخوذ من رواية لـ بوليت جايلز.

يشارك في بطولته الممثلة إليزابيث مارفل، هيلين زينجل، والممثل نيل سانديلاندز وتوماس فرانسيس مورفي.